Рогозин заявил о возможности спасти «Курск» с помощью инновационной технологии

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что эксперимент с таксой Николасом, которая принимала участие в опыте по дыханию под водой 19 декабря 2017 года, будет использоваться лет через 10-15, чтобы погружать космонавтов в состояние, которое позволит им перенести долгие перелеты. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы», запись доступна на YouTube.

Рогозин отметил, что данная инновационная технология крайне важна для подводников. Он подчеркнул, что если бы технология жидкостного дыхания существовала 21 год назад, то можно было бы спасти трагически погибший экипаж подводной лодки «Курск».

Материалы по теме Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики? Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?

Глава« Роскосмоса» также рассказал о судьбе таксы, которая участвовала в опытах. По его словам, собака теперь живет у его помощника Артема Лепесина и катается на мотоцикле.

В декабре 2017 года Дмитрий Рогозин демонстрировал президенту Сербии Александру Вучичу российскую разработку — кислородосодержащую жидкость, благодаря которой можно дышать под водой. Ее работу показали на таксе, которую поместили в резервуар с раствором. Сначала собака брыкалась, пока ее легкие не наполнились жидкостью, после чего такса начала спокойно дышать.

Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили в герметичном 9-м отсеке. По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось ни российским службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к операции.

