В сети усомнились в таксе Рогозина

Пользователи сети усомнились в правдивости фотографии вице-премьера Дмитрия Рогозина с таксой Николасом, на которой ученые тестировали кислородосодержащую жидкость. Снимок чиновника с женой и двумя псами был опубликован на его странице в Twitter. В подписи он поздравил всех с Новым годом.

Юзер с ником Rigsector решил сравнить собаку на кадре с той, что использовали для эксперимента. По его мнению, это два разных животных: доказательством он считает различные пятна на левой части морды животного. Также ему показались разными форма морды и лапы. Таким образом Rigsector пришел к выводу, что Николас на самом деле умер после тестирования жидкости.

Пользователи Twitter сразу же разделились на два лагеря. Одни действительно сочли, что собаку подменили, и начали искать и другие доказательства.

«У них все разное: форма черепа, ушей, окрас, вес, взгляд и, конечно, возраст. Та, что на руках у Рогозина гораздо моложе. У той, что на руках [ученого Федора] Арсеньева, замученный обреченный взгляд», — написала KiraEmelyanova.

Юзер DenisFirst1 также решил, что «одна из них старше, и у нее есть шрам на верхней части уха», и обратил внимание на цвет шерсти.

Другие пользователи попытались доказать, что пес все тот же, и стали просить доказательств. Некоторые также сослались на недостаточность данных для сравнения и ряд технических моментов.

«Ну, вообще-то, это та же собака, и именно обведенное место это и подтверждает», — указал elektrikoffvas. «Сенсация. Собака голову повернула — значит, это другая», — сыронизировал другой юзер.

Работу технологии кислородосодержащей жидкости, благодаря которой можно дышать под водой, ученые показали Рогозину на таксе в декабре 2017 года. Они поместили пса в резервуар с раствором. Там он брыкался, пока его легкие не наполнились жидкостью. После собака начала вести себя спокойно и дышать. Когда пса вынули, он был жив, но долго откашливался.

Эксперимент вызвал недовольство россиян, которые в соцсетях посоветовали Рогозину «утопиться» вслед за собакой. Позднее вице-премьер сообщил, что забрал животное себе.

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