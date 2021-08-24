Мир
 
Последние новости
Порошенко облили зеленкой во время марша националистов в День независимости
«Роскосмос» получит миллиарды рублей на прототип «Сферы»
Техногиганты оправились от ударов Китая
Умерла самая маленькая корова в мире
Захарова высказалась о возможности участия России в «Крымской платформе»
Третьяк оценил влияние политических взглядов Панарина на его участие в сборной
В Великобритании задержали рекордное число нелегальных мигрантов на лодках
Талибы опровергли информацию о встрече лидера движения с главой ЦРУ
Стюардесса раскрыла причину попадания пассажиров в черный список авиакомпаний
Захарова пригласила иностранцев приехать на «настоящую "Крымскую платформу"»
Новости партнеров
Прослушать новость

«Талибан» призвал переводчиков остаться в Афганистане

«Талибан» обещает безопасность переводчикам и призывает их не уезжать из Афганистана
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Rahmat Gul / AP

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обещает безопасность переводчикам, работавшим на иностранцев. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, передает Aljazeera.

«Мы хотим заверить афганских переводчиков, [работавших на иностранные войска], в том, что обеспечим им безопасность, и призываем их не бежать из страны», — заверил Муджахид.

Многие афганцы боятся за свою жизнь и пытаются сбежать из страны после того, как 15 августа талибы захватили Кабул. Особенно сильно расправы боевиков боятся те, кто сотрудничал с военными из США и НАТО. Так, в конце июля боевики обезглавили переводчика, работавшего на американцев. На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула и убили прямо у его машины.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в организацию поступают достоверные отчеты о серьезных нарушениях со стороны «Талибана». Речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов национальных сил безопасности Афганистана.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Талибан» запретит эвакуацию граждан из Кабула после 31 августа
Талибы перекрыли дорогу в аэропорт Кабула
«Талибан» пригрозил США военным ответом на несвоевременный вывод войск