«Талибан» призвал переводчиков остаться в Афганистане

«Талибан» обещает безопасность переводчикам и призывает их не уезжать из Афганистана

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обещает безопасность переводчикам, работавшим на иностранцев. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, передает Aljazeera.

«Мы хотим заверить афганских переводчиков, [работавших на иностранные войска], в том, что обеспечим им безопасность, и призываем их не бежать из страны», — заверил Муджахид.

Многие афганцы боятся за свою жизнь и пытаются сбежать из страны после того, как 15 августа талибы захватили Кабул. Особенно сильно расправы боевиков боятся те, кто сотрудничал с военными из США и НАТО. Так, в конце июля боевики обезглавили переводчика, работавшего на американцев. На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула и убили прямо у его машины.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в организацию поступают достоверные отчеты о серьезных нарушениях со стороны «Талибана». Речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов национальных сил безопасности Афганистана.