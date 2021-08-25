Бейл перешел в «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» подписали контракт с защитником Гленном Бейлом. Об этом сообщает сайт клуба.

Бейл подписал соглашение с «Крыльями Советов» сроком на три года. 26-летний защитник отметил, что рад присоединиться к самарскому клубу, так как волжане играют в быстрый комбинационный футбол. Футболист рассказал, что перед тем, как перейти в «Крылья Советов», он посоветовался с родителями жены, которые жили в Сочи.

Спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко назвал новичка команды квалифицированным футболистом. Он сказал, что Бейл отличается высокой работоспособностью и отдачей, что как раз необходимо «Крыльям Советов».

Новичок самарцев является воспитанником нидерландского «Гронингема». До перехода в «Крылья Советов» он играл за «Эммен», в составе которого провел 129 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и 14 результативными передачами.

После пяти туров чемпионата РПЛ волжане занимают 14-е место в таблице, набрав четыре очка. Следующий матч «Крылья» проведут 26 августа в гостях против «Уфы».

