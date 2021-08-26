Российский игрок НХЛ поплавал наперегонки с Ефимовой

Ефимова обогнала российского игрока НХЛ Сергачева во время заплыва в бассейне

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев поплавал наперегонки с многократной чемпионкой мира и призером Олимпиады пловчихой Юлией Ефимовой. Ролик спортсмен опубликовал в своем Instagram.

Соревнование прошло в бассейне. Пловчиха вырвалась вперед на старте, затем хоккеист догнал ее, но финишный отрезок остался за Ефимовой. При этом Сергачев плыл вольным стилем, а его соперница — брассом, более медленным стилем.

Сергачев отметил, что ему впервые в жизни не было обидно проиграть. Он также поблагодарил Ефимову за приятные эмоции.

Российская пловчиха шесть раз побеждала на чемпионатах мира, в ее активе также два серебра и одна бронза Олимпийских игр. Сергачев вместе со сборной России выигрывал бронзовые награды мирового первенства, а с «Тампой» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.