Британский министр обороны предложил афганцам спасаться из страны по земле

Министр обороны Великобритании Бен Уоллис предложил оставшимся в Афганистане беженцам, которые не смогли покинуть страну на самолете, попробовать сделать это самостоятельно по земле. Об этом он сказал в интервью газете The Times.

По его словам, многие граждане Афганисьана, которые сотрудничали с зарубежными миссиями, сейчас пытаются покинуть страну из-за страха возмездия со стороны боевиков захватившего страну движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), но из-за наплыва людей в аэропорт Кабула попасть на рейсы удается не всем.

При этом, Уоллис отмечает, что все назменые пограничные переходы между Афганистаном и соседними странами находятся под контролем талибов.

В этой ситуации министр обороны посоветовал тем, кто хочет спастись из Афганистана, по возможности, искать другие наземные маршруты, чтобы пересечь границу и уехать в третьи страны. По его мнению, это наиболее безопасный вариант.

Ранее президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенент Юрий Жданов в интервью РИА Новости предупредил россиян о том, что из-за ситуации в Афганистане уже этой осенью в стране может случиться наплыв нелегалов через страны СНГ. Он отметил, что вместе с беженцами в Россию могут проникнуть и преступники, причем, как легальным, так и нелегальным путем.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России) заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Они смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель, а также анонсировали скорое создание Исламского Эмирата Афганистан.