В Совфеде заявили о «подложившей свинью» украинским властям Эстонии

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд «подложила свинью» властям Украины. Он прокомментировал ее слова об условиях вступления Украины в НАТО и ЕС в своем Telegram-канале.

По его словам, так эстонский лидер намекнула, что Украине еще далеко «даже до Прибалтики».

«Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и еще много десятилетий не будет готова — к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», — написал сенатор.

«Так глава Эстонии не оставила камня на камне от официального киевского лозунга "Украина цэ Еуропа"... На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: "Платон мне друг, но истина дороже"», — заключил Пушков.

25 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя перспективы интеграции Украины в североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС), заявила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех своих оккупированных территорий в Крыму и Донбассе. Также она заявила, что для вступления Украины в ЕС потребуется 20 лет. Кроме того, по словам Кальюлайд, вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы.

В НАТО о возможном вступлении Украины говорят еще с 2008 года. Альянс регулярно обновляет список требований, обязательных к выполнению, однако конкретных сроков принятия страны в свои ряды пока не называет.