Футболиста «Манчестер Сити» и чемпиона мира обвинили в изнасилованиях

Французскому защитнику Манчестер Сити Бенджамину Менди инкриминируют сексуальное насилие над несколькими женщинами. Об этом сообщает «Би-би-си».

Клуб уже отстранил 27-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции на время расследования. Обвинение насчитывает четыре эпизода изнасилований с октября 2020-го по август 2021 года. Менди уже предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения и определена мера пресечения.

По итогам заседания француз остается под стражей. Очередной суд назначен на 10 сентября.

Менди выступает за «Сити» с 2017 года. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом Англии.

На международном уровне Менди представляет сборную Франции. На его счету десять матчей в составе национальной команды. В 2018-м он стал чемпионом мира по футболу.