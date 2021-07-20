Игрока английской премьер-лиги заподозрили в сексуальных преступлениях

Одного из игроков английской футбольной премьер-лиги заподозрили в преступлениях сексуального характера против детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что личность футболиста по юридическим причинам не раскрывается. При этом известно, что он женат. Полиция Большого Манчестера арестовала мужчину 16 июля, однако после отпустила под залог. Кроме того, в его доме провели обыск.

Представитель клуба подтвердил, что игрока уже отстранили от участия в соревнованиях до окончания разбирательств. Там подчеркнули, что в ходе расследования будут оказывать поддержку властям, и на данный момент отказались от дальнейших заявлений по этому поводу. Агент игрока также отказался комментировать ситуацию.

В прошлом году полузащитника лондонского «Челси» и сборной Англии Каллума Хадсона-Одои обвинили в изнасиловании модели. Отмечалось, что футболист познакомился с девушкой в интернете, а затем отправил за ней автомобиль.