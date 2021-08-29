Макрон рассказал о преподанном талибами уроке

Ситуация в Афганистане, в который сначала США вторглись, а затем выводили из страны войска, показывает то, что демократию извне навязать нельзя, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.

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По его словам, ни одному государству нельзя навязать правительство извне. Французский лидер считает, что ситуации, сложившиеся в Ираке, Ливии и Афганистане, должны преподать именно этот урок. «В одном можно быть уверенным — демократию навязать нельзя», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о выводе американских войск из Афганистана. По его словам, правовое государство не создается «при помощи оружия» за несколько месяцев или лет.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны американской армии. 15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) захватили власть в Кабуле и взяли под контроль все государство. 16 августа было объявлено, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Позже стало известно, что править страной будет совет из 12 человек.