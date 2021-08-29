Сборная России лишилась игрока накануне матчей отбора ЧМ-2022

В национальную команду был вызван Алексей Сутормин, который заменит Сергея Петрова

В составе сборной России произошли изменения перед матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщает «Чемпионат.com» с ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Защитник «Краснодара» Сергей Петров лишился возможности принять участие в предстоящих матчах из-за травмы. Он покинул расположение сборной и будет восстанавливаться уже в условиях клуба. Вместо него в национальную команду вызван хавбек «Зенита» Алексей Сутормин.

Для Сутормина это первый вызов в первую команду страны. Он представлял Россию на уровне молодежных сборных.

1 сентября сборная России дома принимает команду Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 4 сентября россиянам предстоит встреча на выезде с Кипром. 7 сентября подопечные Валерия Карпина дома сыграют со сборной Мальты.