Пожилые европейцы заявили о готовности спасать планету

Большая часть пожилых жителей Великобритании заявили о желании помочь миру с решением проблем изменения климата. Почти две трети населения европейской страны старше 50 лет согласились на увеличение трат по содержанию домов или личного транспорта, если это повысит экологичность их жизни. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на опрос аналитиков британского сайта Rest Less.

Материалы по теме Приплыли. Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию? Интимная зона У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?

По данным исследования, подавляющая часть британцев старше 50 лет считает, что правительство страны уделяет недостаточно внимания решению проблемы глобального потепления на планете. В опросе приняли участие 500 человек, и 75 процентов из них не против, если продукты и услуги со временем станут дороже взамен на пользу природе. Столько же людей отметили, что в последние годы покупают меньше одежды и реже едят мясо, молочные продукты, при производстве которых выделяется огромное количество CO2. Каждый пятый сказал, что покупает только сезонные продукты, а половина начала экономить энергию в домах.

«Исследование показывает, что взрослое население Великобритании испытывает огромное чувство ответственности за здоровье планеты и свою роль в замедлении изменения климата. Большинство опрошенных готовы менять и меняют свои привычки: перерабатывают больше отходов, меньше потребляют, выбирают более безопасный для окружающей среды транспорт, некоторые даже отказываются от личных машин», — сообщил один из авторов опроса Стюарт Льюис (Stuart Lewis).

Другое исследование показало, что пожилые собственники домов маловероятно выиграют от экологизации своих владений. Средняя стоимость установки солнечных панелей на участке или на крыше строения составляет от 8,1 тысячи фунтов стерлингов (11 тысяч долларов) до 25,8 фунтов (35,5 тысячи долларов) в зависимости от класса энергоэффективности. Средняя годовая экономия на содержании «зеленого» дома оценивается примерно в 1780 фунтов стерлингов (2449,99 долларов). По приблизительным подсчетам, владельцы более старой собственности, а это чаще всего как раз пожилые британцы, смогут извлечь из декарбонизации жилища финансовую выгоду лишь через 14 лет.

Правительство Бориса Джонсона стремится модернизировать как можно больше домов в стране за счет установки солнечных панелей, а программой установки в жилье тепловых насосов британский премьер-министр намерен сократить выбросы углекислого газа путем отказа от котлов на ископаемом топливе. При этом ведущий девелопер страны упрекнул Джонсона в непроработанности нового плана и несоответствии его действующим строиттельным нормам.