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Публикацию Politico о Пентагоне назвали незаконной утечкой информации

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: в Минобороны США произошла утечка информации о терактах
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Фото: NowThis News / YouTube

В Министерстве обороны США произошла утечка информации о подготовке американских военных к терактам в Кабуле за сутки до взрывов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге с журналистами.

По его словам, эта утечка является незаконной. Ранее издание Politico опубликовало материал, в котором сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин проинструктировал военнослужащих о подготовке к «событию с массой жертв». Это произошло за 24 часа до самоподрыва террориста-смертника у ворот аэропорта имени Хамида Карзая.

В качестве защитных мер, военнослужащие в Кабуле должны были закрыть ворота аэропорта и известить боевиков «Талибана» (запрещено в РФ) о готовящемся нападении. Также военные должны были очистить окрестности от гражданских и оповестить граждан США в Кабуле о надвигающейся угрозе.

30 августа стало известно, что американские военные стреляли по мирным афганцам после взрыва у ворот аэропорта Кабула. По словам пострадавших и врачей, большая часть жертв была убита огнем солдат США и в последовавшей давке. Сам взрыв привел к гибели незначительного количества человек.

26 августа произошла серия терактов в Кабуле. В частности, два террориста-смертника «Исламского государства» (запрещено в России) устроили самоподрыв у ворот аэропорта имени Хамида Карзая. Из-за взрыва и последовавшей перестрелки погибло 200 человек. В их числе гражданские, военные США и талибы.

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