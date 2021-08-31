Финляндия отменит социальную дистанцию в два метра

Власти Финляндии отменят установленную в стране социальную дистанцию в два метра. Об этом объявила премьер-министр страны Санна Марин 30 августа в Twitter.

«Правящие партии договорились, что требование соблюдать безопасное расстояние в два метра будет убрано из списка эпидемиологических ограничений. Изменения готовятся и будут рассмотрены в парламенте как можно скорее», — заявила Марин.

Сообщается, что все пять правящих партий сошлись на этом решении. Особенно полезен такой шаг для деятелей культуры: из-за социальной дистанции зрительные залы удавалось наполнять не более чем на 20 процентов.

30 августа власти Греции ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны, некоторые из новых ограничений также коснулись туристов. Так, с понедельника вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок стали возможны только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.