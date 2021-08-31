Строители повредили памятник основателям Старого Оскола

Во время реконструкции Октябрьской площади в Старом Осколе строительная техника повредила крест памятника основателям города. Об этом со ссылкой на мэрию сообщает РИА Новости. Расходы на восстановление лягут на подрядчика.

Установить виновника инцидента удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Крест восстановят в течение двух дней. Изначально городские власти допускали, что памятник пострадал в результате действий вандалов.

Памятник основателям города Ивану Мясному, Ивану Солнцеву-Засекину и Михаилу Нечаеву установлен в 2009 году на месте, где в конце XVI века заложили крепость Оскол. Все три скульптуры находятся на высоком постаменте. Священнослужитель Нечаев держит в руках крест, благословляя начало возведения оборонительных сооружений. Высота памятника вместе с постаментом составляет 6,2 метра. Авторы монумента — Илга Гондарева и заслуженный художник России Анатолий Шишков.

В середине августа в поселке Барышево Ленинградской области вандал разгромил мемориал с могилами советских солдат. Злоумышленник стрелял в надгробные плиты на братском захоронении, повалил деревянный крест и снял звезду с вершины обелиска.