Российский эндокринолог назвала внешние признаки гормонального сбоя

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Ornament Health AG Элина Шарифуллина рассказала россиянам о внешних признаках гормонального сбоя, сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, о гормональных проблемах может свидетельствовать усталая походка пациента, который также еле поднимает веки. Такие симптомы говорят о возможной гипофункции щитовидной железы.

К эндокринологу также стоит обратиться, если у человека происходят изменения туловища. То есть жир перераспределяется в верхнюю часть тела, и нижняя часть тела становиться меньше по объемам. Из-за этого, например, женщины становятся мужеподобными по фигуре. Такие изменения могут указывать на синдром Кушинга.

Также врач внешне может определить у пациента наличие сахарного диабета или инсулинорезистентности.

«У пациента очень сухо во рту, только начинает разговаривать — губы разлепить не может, тут же достает бутылочку с водой. Жалуется на то, что постоянно хочет пить: просыпается ночью по шесть-восемь раз, потому что пьет и бегает в туалет. Не может переносить голод», — рассказывает Шарифулина.

Она также назвала склонность к худобе и вялость признаками гормонального сбоя. По ее словам, эти симптомы и постоянная потребность в соли может свидетельствовать о том, что у человека имеется надпочечная недостаточность.

Ранее эндокринолог Анциферов назвал группу людей с более тяжелым течением COVID-19. По его словам, к группе риска относятся больные диабетом — риск заболеть увеличивается, когда понижен сахар в крови.