В «Спартаке» заявили об уходе футболиста в клуб АПЛ

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал перейдет в лондонский «Вест Хэм». Об этом «Чемпионат.com» рассказал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

По словам функционера, в данный момент чех проходит медобследование в команде Английской премьер-лиги (АПЛ). Он также добавил, что речь идет об аренде с правом выкупа.

Мележиков добавил, что на Крала претендовали итальянские «Аталанта» и «Сассуоло», а также один французский клуб, но выбор был сделан в пользу «Вест Хэма». Гендиректор красно-белых подчеркнул, что условия сделки устраивают все стороны.

Крал перешел в «Спартак» осенью 2019 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился одним результативным пасом. В активе 23-летнего хавбека два гола в 22 матчах в составе сборной Чехии.