США и Украина проведут первое заседание энергодиалога

Киев и Вашингтон в ближайшие месяцы проведут первое заседание энергодиалога. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, подписанном в ходе визита Зеленского в США. Текст документа опубликован на сайте американского министерства энергетики.

В ходе поездки Зеленский встретился с главой Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. Они подписали совместное заявление о запуске сотрудничества с целью ускорить энергетический переход Украины и ее интеграцию в состав Евросоюза при одновременной защите энергетической безопасности Украины.

В заявлении отмечается, что стороны признают необходимость обеспечения устойчивости критически важной энергетической инфраструктуры Украины к физическим и кибератакам, а также к другим злонамеренным усилиям, направленным на подрыв энергобезопасности Украины.

Сообщается, что это один из двух документов, которые, как сообщалось, были подписаны во время визита Зеленского в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что власти США намерены содействовать интеграции Киева в состав Евросоюза путем создания новой и модернизации уже имеющейся в стране энергетической инфраструктуры. Страны планируют активизировать партнерство в сферах ядерной энергетики и использования возобновляемых источников энергии.