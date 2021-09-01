В Литве отказались содействовать Минску в расследовании геноцида белорусов

Генеральная прокуратура Литвы отказала в правовой помощи по делу о геноциде белорусов

Генеральная прокуратура Литвы отказалась оказывать правовую помощь Минску в расследовании уголовного дело о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

По информации ведомства, литовская сторона отказалась содействовать расследованию военных преступлений, совершенных пособниками нацистов в отношении мирного белорусского населения, из-за страха нанести вред своему суверенитету или безопасности, а также правам и законным интересам граждан.

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В правоохранительном ведомстве Белоруссии отметили, что Литва, отказываясь исполнять взятые на себя международные обязательства, «фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия».

В начале июня Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве запрос об оказании международной правовой помощи по делу в отношении 22 живущих ныне эсэсовцев.

По словам генерального прокурора Андрея Шведа, они связаны с карательными структурами, которые в период 1941-1944 годов совершили в стране многочисленные зверства, самые жестокие расправы учиняли над мирным населением.

9 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Швед уточнил, что сведения, которые будут получены в ходе дела, позволят международным организациям признать страну пострадавшей от геноцида Третьего рейха и пресекут попытки обесценить исторические факты.