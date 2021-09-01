Британская разведка провела переговоры с талибами

Высокопоставленные представители британской разведывательной службы МИ-6 провели переговоры с представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что таким образом власти Великобритании хотели добиться гарантий того, что Афганистан не будет использован для террористических атак на Запад. По данным газеты, переговоры с талибами проходили на протяжении двух недель: как правило, ими занимались британцы, находившиеся в посольстве Великобритании в Кабуле. Кроме того, двусторонние контакты осуществлялись в столице Катара Дохе.

По словам источника The Telegraph, британские спецслужбы опасаются, что «Талибан» будет использовать Афганистан в качестве «базы» для укрытия террористов, планирующих нападения на Запад. «Это то, чего мы боимся больше всего», — заявил источник.

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При этом в МИ-6 не ответили на вопросы журналистов о том, действительно ли такие переговоры имели место.

В конце августа сообщалось, что на переговоры с талибами также прибыли представители американского ЦРУ — в частности, глава ведомства Уильям Бернс встретился с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения. По данным The Washington Post, встреча прошла 23 августа в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на столь высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане. В ЦРУ отказались комментировать встречу, однако, вероятнее всего, стороны обсуждали вопросы, связанные с эвакуацией американских граждан из США.

В «Талибан» опровергли сообщения о встрече представителей движения с ЦРУ. Президент США Джо Байден отказался комментировать эту информацию.

