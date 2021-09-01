В популярных у россиян моделях автомобилей нашли опасную уязвимость

Некоторые современные модели автомобилей Honda и Acura с бесключевым доступом уязвимы перед кибератаками. Об этом сообщает портал Security Lab со ссылкой на пользователя GitHub, обнаружившего проблему. Ему удалось выяснить, что эти популярные у россиян машины в принципе не защищены от достаточно примитивной, но опасной угрозы — атак повторного воспроизведения.

Оказалось, что кибервзломщик может перехватить и записать те сигналы, которые подаются с брелока бортовому компьютеру, затем воспроизвести их и с их помощью получить контроль над автомобилем. После этого хакер сможет блокировать и разблокировать машину, открывать или закрывать окна и багажник, а также запускать двигатель.

Отмечается, что уязвимость обнаружена в пяти моделях: 2009 Acura TSX, 2016 Honda Accord V6 Touring Sedan, 2017 Honda HR-V, 2018 Honda Civic Hatchback и 2020 Honda Civic LX.

Тем временем выяснилось, что киберпреступники по всему миру могли использовать новый способ взлома украденных банковских карт Mastercard и Maestro. Как обнаружили исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, для совершения дорогих покупок злоумышленникам не требовалось знать пин-код жертвы.