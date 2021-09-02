На Украине ввели санкции против ряда СМИ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил санкции на ряд украинских СМИ из-за нарушений законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что санкции были введены в отношении нескольких телеканалов и одной радиостанции.

В частности, каналу «НАШ» пригрозили аннулировать лицензию, если он не прекратит распространение эфире «языка вражды», а каналу «Макси-ТВ» выписали штраф размером более 230 тысяч гривен (свыше 620 тысяч рублей) за ретрансляцию подобных программ. Телеканалу «Интер» Нацсовет назначил очередную внеплановую проверку из-за демонстрации в эфире советских фильмов с участием актеров из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Регулятор также оштрафовал «Радио Класс» на 1,8 тысячи гривен (более 4,8 тысячи рублей) за недостаточное количество в эфире песен, которые исполняются на украинском языке.

23 августа в Киеве сотрудники телеканала «НАШ» вышли на акцию протеста против ущемления свободы слова на Украине. Они собрались возле конференц-центра «Парковый», где проходил саммит «Крымская платформа», чтобы рассказать представителям разных стран о давлении на журналистов со стороны украинских властей.

