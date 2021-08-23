Сотрудники украинского телеканала «НАШ» устроили акцию протеста

Сотрудники украинского телеканала «НАШ» организовали акцию протеста против давления на свободу слова на Украине. Акция состоялась в Киеве возле конференц-центра «Парковый», где 23 августа проходит саммит «Крымская платформа». Об этом говорится на сайте телеканала.

Сотрудники телеканала высказали желание встретиться с представителями разных стран, чтобы заявить о давлении на свободу слова на Украине. Протестующие требовали прекратить оказывать давление на журналистов.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен аннулировать через суд лицензию телеканала из-за высказываний, озвучиваемых в эфире.

Как отмечает РИА Новости, депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь», глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич назвал давлением на свободу слова возможное аннулирование лицензии у телеканала.

Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На мероприятии, в частности, обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в саммите принимают участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

