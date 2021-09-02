На Украине рассказали о невозможности возврата к «русскому миру»

Заявление украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена окончательно фиксирует статус Украины как «части западного мира». Об этом рассказал лидер партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции в Раде Александр Корниенко, передает «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что на Западе «четко отделяют союзников от соперников и демократию от автократии», а Киев находится «на западной стороне этого противостояния». По его словам, это означает невозможность возврата Украины к «русскому миру».

В качестве значимых достижений переговоров президентов Корниенко назвал поддержку украинской стороны в противостоянии с Россией. «Наши американские партнеры заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в «нормандском формате» и в границах «Крымской платформы», а Россия признана нарушителем базовых принципов международного порядка», — отметил он.

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При этом политик добавил, что основной целью украинско-американского сотрудничества является «мирное восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях» Крыма и Донбасса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает «достаточно мощным» совместное заявление с Джо Байденом. Он заявил, что удовлетворен визитом в Белый дом, и рассказал о подписании более 20 документов по итогу своей поездки в США.

1 сентября завершились переговоры украинского и американского президентов. В частности, главы государств выступили против строительства российского газопровода «Северный поток-2» и назвали его «угрозой энергетической безопасности Европы». Кроме того, между странами было заключено соглашение о стратегическом партнерстве.