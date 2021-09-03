Радиостанция в России четыре часа крутила в эфире песню «Третье сентября»

Тюменская радиостанция Dipol.FM на протяжении четырех часов крутила в эфире песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и ее кавер-версии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора вещателя Романа Ильича.

Как рассказал представитель радиостанции, композиция звучала в оригинале в начале часа после выпуска новостей, после всех рекламных блоков и разбавлялась каверами и ремиксами на нее, «чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности». «Поскольку сама по себе песня лиричная, а мы радиостанция танцевальная, энергичная, хотелось добавлять драйва», — пояснил Ильич.

По словам программного директора, песня Шуфутинского звучит в эфире утреннего шоу «Контора» уже третий год подряд. Слушатели Dipol.FM воспринимают это как традицию и публикуют в социальных сетях сторис о том, как едут на работу или везут детей в детский сад, напевая эту песню.

Ильич добавил, что радиостанция уже не в первый раз позволяет себе экспериментировать, так как «аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов». Он считает, что благодаря этому региональная радиостанция может конкурировать с федеральными.

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Ранее Михаил Шуфутинский оценил отношение слушателей к своей песне «Третье сентября». Он отметил, что ему не надоело ее исполнять, так как он не против внимания слушателей к его творчеству, и признался, что каждое 3 сентября дает около 30 интервью про композицию.

Впервые Шуфутинский исполнил песню в 1993 году, но настоящим хитом она стала в 1994-м, тогда же композиция вошла в сольный альбом исполнителя «Гуляй, душа». С тех пор состоятельные россияне устраивают корпоративы именно в эту дату и борются за то, чтобы пригласить на праздник Шуфутинского.

Композиция впоследствии стала мемом — каждый год 3 сентября соцсети заполняются шутками про перевернутый календарь и горящие рябины, о которых поет шансонье. В документальном сериале «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х говорилось, что успех песни связан с ее туманным смыслом: он оказался настолько неясным, что каждый слушатель может обнаружить в ней нечто, связанное с собственными переживаниями.