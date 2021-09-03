Божович вновь возглавил российский клуб

Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал», в девятый раз став тренером клуба в России

Черногорец Миодраг Божович стал новым главным тренером тульского «Арсенала». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с тренером будет действовать два сезона. Божович сменил на этом посту россиянина Дмитрия Парфенова, возглавлявшего команду с 2020 года.

Божович на протяжении десяти лет сотрудничал с клубами российского чемпионата. В разные годы он работал с пермским «Амкаром», «Москвой», столичными «Динамо» и «Локомотивом», «Ростовом».

В этом сезоне «Арсенал» располагается на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы, набрав четыре очка в шести матчах. В следующем туре команда примет ЦСКА.