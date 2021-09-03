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Росимущество согласилось с идеей передачи конфискованного товара нуждающимся

Росимущество проработает предложения о передачи конфиската малоимущим
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Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Росимущество поддержало инициативу о передаче нуждающимся части нереализованного конфискованного имущества и задержанных таможней товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Общероссийского Народного фронта.

Речь идет о качественных товарах, которые не запрещены к реализации. В документе отмечается, что Росимущество готово к дальнейшей проработке предложений по данному вопросу. На обсуждение в рамках экспертных совещаний предлагается пригласить представителей Федеральной таможенной службы и Минфина России.

По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Моисеева, проблем с внесением соответствующих изменений в законодательство нет. Он также отметил, что из-за пандемии коронавируса в России обострились социальные проблемы, поэтому кадры с уничтожением конфиската не получили одобрения общественности.

В то же время эксперт подчеркнул необходимость создания надежной системы распределения конфискованных товаров. В частности, Моисеев предложил установить систему заявок или квот.

С предложением отдавать конфискат благотворительным организациям выступил ОНФ 9 августа. В движении отметили, что потребность малоимущих в товарах первой необходимости возросла.

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