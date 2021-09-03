Невеста Роналду попозировала в платье с глубоким декольте

Невеста нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию с Венецианского кинофестиваля.

Модель попозировала в черном обтягивающем платье с глубоким декольте. Она написала, что уже не первый год приезжает в Венецию и счастлива находиться на мероприятии. В комментариях пользователи оценили красоту Родригес и назвали ее достойным украшением кинофестиваля.

В феврале Родригес попала на обложку журнала Sportsweek. 27-летняя испанка предстала перед фанатами в черном бикини. Размещенное в Instagram Родригес фото набрало более 1,8 миллиона лайков.

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.