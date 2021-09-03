Депутат Рады вызвал журналиста Гордона на «поединок» из-за Лукашенко

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко раскритиковал журналиста Дмитрия Гордона за оскорбления президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе интервью с российским рэпером Моргенштерном. Гневный комментарий парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале «Украина Евгения Шевченко».

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Речь идет о части беседы, когда Гордон напомнил Алишеру о том, как тот перед выступлением в Минске нецензурно высказался об участниках протестов в Белорусии, когда как люди, несогласные с результатом выборов, просто высказали иное мнение, за что поплатились жизнью или свободой.

Журналист отметил, что делать такие замечания не очень корректно, так как режим Лукашенко действительно авторитарный, а слова Моргенштерна фактически поддержали репрессии против белорусов.

На это депутат Рады Шевченко заявил, что Гордон, унижая Лукашенко, не учитывает тот факт, что дороги Украины и некоторая другая инфраструктура держатся на предприятиях Белоруссии. Он добавил, что украинские власти уничтожили промышленность с помощью американской демократии, и «теперь приходится все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры».

«Гордон, вызываю тебя на поединок. Хочешь в зале кадык тебе вырву, хочешь в прямом эфире разберемся. Если ты мужчина, а не обидевшаяся на Лукашенко девочка», — написал Шевченко, взяв часть фразы с принта футболки Гордона на видео с интервью. Журналист пока на данное заявление не отреагировал.

Ранее Гордон назвал Лукашенко деспотом и заявил, что, если бы белорусский лидер действительно был заинтересован в благополучии своего народа, он бы добровольно отказался от власти. Затем он вспомнил, что у него еще остался подаренный Лукашенко бальзам, и выпил его залпом, произнеся тост за свободу белорусского народа. Горький напиток Гордон заел конфетами собственного производства «Гордон. Ванильный зефир».