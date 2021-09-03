Россия обвинила Украину в неуважении к присутствию наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Захарова: Украина не отнеслась с уважением к присутствию группы ОБСЕ в Донбассе

Россия отказалась продлевать мандат наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Донбассе из-за регулярных нарушений со стороны Украины и некоторых западных стран. Такой комментарий сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

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По ее словам, согласие российской стороны ввести наблюдателей ОБСЕ на границе с Донбассом в 2014 году было жестом доброй воли с целью дать Украине шанс мирно разрешить кризис на востоке страны. Однако, отметила Захарова, Украина и Запад не проявили уважение к решению России, что и побудило ее отказаться от соответствующего мандата на заседании Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября.

При этом спикер российского внешнеполитического ведомства добавила, что за семь лет группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс вооружений, и потому западные страны использовали мандат в качестве предлога для принуждении России выполнять «некие обязательства» по Минским соглашениям, которые появились после подписания мандата.

«Деятельность Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно», — заключила Захарова.

Ранее МИД Украины обвинил Россию в намерении поставить оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. По словам дипломатов, Москва сознательно саботирует имплементацию Минских договоренностей, которые предусматривают обеспечение постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ государственной границы между двумя странами.