Российская чемпионка мира стала жертвой мошенников

Чемпионка мира по гимнастике Солдатова рассказала, как мошенники лишили ее средств

Российская чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в Instagram рассказала о том, как ее лишили денежных средств.

Спортсменка заявила, что стала жертвой мошенников. «Непростой день у меня сегодня... Мошенники сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдет», — написала она.

В декабре прошлого года Солдатова объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы.

В мае этого года паралимпийскую чемпионку из России Елену Иванову также обманули, причем почти на два миллиона рублей. Мошенники воспользовались доверием спортсменки и лишили ее 1,7 миллиона рублей.