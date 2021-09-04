Путину показали макет ядерного «Зевса»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал президенту России Владимиру Путину макет российского космического ядерного буксира «Зевс» на космодроме Восточный, откуда запланирован его запуск в 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал президенту Рогозин, транспортно-энергетический модуль, разработанный совместно с «Росатомом», будет выведен на высоту не менее 800 километров — самую безопасную для включения ядерного реактора. «Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир», — отметил глава Роскосмоса.

Макет «Зевса» был представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в июле 2021 года. Он создается для полетов к планетам Солнечной системы и может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника. Создание элементов ядерного буксира ведется в России с 2010 года.