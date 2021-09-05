Доказана безопасность вакцин против коронавируса

РНК-вакцины Pfizer и Moderna против коронавируса не связаны ни с какими серьезными последствиями для здоровья и безопасны. Это доказали специалисты некоммерческой организации Kaiser Permanente, которые изучили медицинские записи 6,2 миллиона пациентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

В исследовании представлены результаты с середины декабря 2020 года по 26 июня 2021 года. Некоторые из них были обобщены ранее и доложены на открытых заседаниях Консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по практике иммунизации.

В ходе анализа сравнивались конкретные события среди всех людей, вакцинированных РНК-вакциной против COVID-19 в течение первых трех недель после прививки, с событиями со здоровьем среди пациентов в течение от 3-6 недель после вакцинации. Общее количество людей, прошедших оценку, составило 6,2 миллиона для первой дозы любой РНК-вакцины и 5,7 миллиона для второй дозы. Исследователи изучили 23 потенциальных воздействия на здоровье, включая энцефалит и миелит, судороги и синдром Гийена-Барре; сердечно-сосудистые проблемы, такие как острый инфаркт миокарда, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии; и другие, такие как паралич Белла, аппендицит, анафилаксия и мультисистемный воспалительный синдром.

Затем исследователи применили статистический анализ, чтобы определить, было ли количество инцидентов выше определенного порога или «сигнала», что говорило бы о высоком риске серьезных последствий для здоровья. Оказалось, что ни один из целевых показателей не достиг порога. Авторы также подсчитали, что среди пациентов в возрасте от 12 до 39 лет существует риск дополнительных 6,3 случая миокардита на миллион доз в течение первой недели после вакцинации.