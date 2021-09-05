Американской теннисистке пообещали сломать ногу за вылет с US Open

Теннисистка из США Стивенс показала сообщение, в котором фанат пообещал ей сломать ногу

Американская теннисистка Слоан Стивенс рассказала об угрозах, которые получила после вылета с US Open. Спортсменка показала сообщения от фанатов в Instagram.

Она отметила, что получила около двух тысяч посланий с оскорблениями и угрозами. В одном из них пользователь с ником cartadayz пообещал найти американку и сломать ей ногу. Он также выразил надежду, что Стивенс больше никогда не выйдет на корт.

В пятницу, 3 сентября, Стивенс проиграла Анжелик Кербер в третьем круге US Open. Немка одержала победу в трех сетах (5:7, 6:2, 6:3).

В начале июля футболист владикавказской Алании Владимир Хубулов в соцсетях обматерил российскую теннисистку Дарью Касаткину. Это произошло после ее поражения представительнице Латвии Елене Остапенко во втором круге Уимблдона.