Обвиненная в неуважении к спорту боксерша сломала руку и одержала победу

Британская боксерша Бриджес сломала руку в бою с француженкой Ганглофф, но победила

Австралийская боксерша Эбани Бриджес одержала победу над француженкой Майлис Ганглофф. Об этом сообщает RT.

Поединок прошел в субботу, 4 сентября, в английском Лидсе. Спортсменке из Австралии отдали предпочтение арбитры. Во втором раунде Бриджес получила перелом правой руки, но продолжила бой. Она рассказала, что испытывала серьезные болевые ощущения, а в седьмом раунде усугубила травму.

Бриджес добилась популярности в социальных сетях благодаря появлению на церемониях взвешивания в откровенных нарядах. Перед поединком с Щэннон Кортни она пришла на мероприятие в черном белье. Соперница обвинила ее в неуважении к спорту.

На счету 34 Бриджес восемь боев на профессиональном ринге. Она одержала семь побед и потерпела одно поражение.