В США призвали Россию вернуть Украине «контроль над ее границами»

Посольство США в Киеве: Россия должна вернуть Украине полный контроль над границами

Посольство США в Киеве призвало Россию вывести оружие и силы и вернуть Украине «полный контроль над своими международно признанными границами». Об этом посольство сообщило в своем Facebook.

Там добавили, что Москва должна соблюдать свои обязательства, «в том числе разрешить ОБСЕ соблюдать украинско-российскую границу и освободить незаконно задержанных лиц».

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«Россия должна вывести оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над своими международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого на востоке Украины», — написали в посте.

3 сентября Россия отказалась продлевать мандат наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Донбассе из-за регулярных нарушений со стороны Украины и некоторых западных стран.

Днем ранее, 2 сентября, Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в намерении поставить оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.