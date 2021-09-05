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В Британии решили вакцинировать школьников от коронавируса

The Sunday Times: власти Британии заявили о готовности привить школьников от коронавируса
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Фото: Henry Nicholls / Reuters

Власти Британии заявили о готовности начать вакцинацию школьников 12-15 лет от коронавируса уже на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По ее данным, главный санитарный врач Англии Крис Уитти решила рекомендовать прививки для подростков уже в ближайшие дни, однако профильный экспертный совет воздержался от такой рекомендации в очередном промежуточном докладе.

В документе Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны, в очередной раз отметил, что польза от прививки для детского здоровья будет небольшой. Также подчеркивалось, что при массовой вакцинации для этой возрастной группы она лишь незначительно перевешивает риски, которые связаны с редкими побочными эффектами прививок.

Кроме того, после публикации доклада глава британского Минздрава Саджид Джавид поручил Уитти вновь изучил вопрос о вакцинации школьников и рассмотреть его под «более широким углом» для того, чтобы ведомство приняло окончательное решение с учетом различных точек зрения.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что в Telegram-чате бывших военнослужащих Великобритании обсуждаются нападения на школьные центры вакцинации и полицейских. Речь идет о сообществе ветеранов Veterans 4 Freedom («Ветераны за свободу»). Один из членов организации написал в чате, что нападение на школьный пункт вакцинации позволит проверить эффективность его системы безопасности.

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