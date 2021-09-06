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Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры

Daily Star: свингеры занялись сексом в тракторе на ферме телеведущего Джереми Кларксона
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Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Сельскохозяйственную ферму популярного британского телеведущего программы Top Gear Джереми Кларксона облюбовали свингеры (так называют приверженцев свинга — группового секса с участием нескольких пар, предполагающего обмен партнерами — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет Daily Star.

Любители острых ощущений прокрадываются на ферму, которая, по их утверждению, не охраняется должным образом. Один из свингеров опубликовал пост на специализированном форуме, где похвастался, что занимался сексом прямо в одном из тракторов Кларксона.

Источник в свинг-сообществе рассказал изданию, что в их сообществе растет тенденция к встречам на территории знаменитостей. «Более того, Джереми настолько прямолинеен, что было бы интересно услышать, что бы он сказал, если бы застукал их», — отметил он.

В июле сообщалось, что непристойные звуки, доносящиеся с секс-фестиваля в английском графстве Линкольншир, переполошили местных жителей. Четырехдневный фестиваль Swingathon устроили создатели мобильного приложения для свингеров. Организаторы обещали участникам конкурс мокрых футболок, выборы мистера и миссис Свингатон и мероприятия для фетишистов и любителей БДСМ. Попасть на них могли только те, кто заранее купил билет и являлся постоянным пользователем приложения. Утверждается, что было продано около 400 билетов. Сразу же после открытия Swingathon местные жители завалили полицию жалобами на крики и стоны, которые мешают им наслаждаться покоем сельской местности.

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