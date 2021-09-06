Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры

Сельскохозяйственную ферму популярного британского телеведущего программы Top Gear Джереми Кларксона облюбовали свингеры (так называют приверженцев свинга — группового секса с участием нескольких пар, предполагающего обмен партнерами — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет Daily Star.

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Любители острых ощущений прокрадываются на ферму, которая, по их утверждению, не охраняется должным образом. Один из свингеров опубликовал пост на специализированном форуме, где похвастался, что занимался сексом прямо в одном из тракторов Кларксона.

Источник в свинг-сообществе рассказал изданию, что в их сообществе растет тенденция к встречам на территории знаменитостей. «Более того, Джереми настолько прямолинеен, что было бы интересно услышать, что бы он сказал, если бы застукал их», — отметил он.

В июле сообщалось, что непристойные звуки, доносящиеся с секс-фестиваля в английском графстве Линкольншир, переполошили местных жителей. Четырехдневный фестиваль Swingathon устроили создатели мобильного приложения для свингеров. Организаторы обещали участникам конкурс мокрых футболок, выборы мистера и миссис Свингатон и мероприятия для фетишистов и любителей БДСМ. Попасть на них могли только те, кто заранее купил билет и являлся постоянным пользователем приложения. Утверждается, что было продано около 400 билетов. Сразу же после открытия Swingathon местные жители завалили полицию жалобами на крики и стоны, которые мешают им наслаждаться покоем сельской местности.