Стало известно о проблемах российских фигуристов c получением визы США

Гендиректор ФФККР Коган: сделаем все возможное, чтобы фигуристы выступили на Skate America

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о проблемах российских спортсменов с получением американской визы. Об этом стало известно Sport24.

Функционер признал наличие сложностей в этом вопросе. Он также заявил, что ФФККР делает все возможное, чтобы фигуристы смогли въехать в США.

Российские фигуристы планируют принять участие в первом этапе Гран-при сезона — Skate America. Соревнования пройдут с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

18 августа стало известно об отказе властей США пускать в страну олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Марию Ласицкене. Она хотела выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (штат Орегон). По тем же причинам на соревнования не смогла приехать прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.