На Windows 11 не смогли запустить старые игры

Пользователи ПК пожаловались на проблемы с запуском старых игр на Windows 11

Пользователи бета-версии Windows 11 пожаловались на проблемы с запуском некоторых видеоигр. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Некоторые геймеры рассказали в соцсетях, что не смогли запустить некоторые старые игры на новой операционной системе. В частности, пользователи сообщили, что при попытке открыть шутер от первого лица Valorant от Riot Games столкнулись с ошибкой. В случае попытки запуска Windows выдает сообщение о том, что данная версия тайтла требует наличие модуля TPM 2.0.

TPM — криптографический модуль процессора, необходимый для корректной работы операционной системы от Microsoft нового поколения. После анонса Windows 11 в компании рассказали, что при отсутствии данного модуля установить ОС будет невозможно. В этой связи пользователи предположили, что ряд выпущенных до анонса новой системы игр будет невозможно установить на компьютер.

На сообщения энтузиастов обратили внимание в Microsoft. Представитель компании заявил, что данная ошибка появлятся не со стороны системы, а со стороны тайтла. По мнению специалистов, ошибка связана с наличием специальной технологии в игре, которая борется с читерами и требует поддержки на компьютере TPM 2.0. Журналисты обратились к разработчикам Valorant за комментарием, но не получили оперативного ответа.

Также авторы подчеркнули, что Valorant является не единственной игрой, в которой присутсвует античит-система.

В конце лета Microsoft начала предупреждать владельцев старых компьютеров об ограничениях в работе с Windows 11. Пользователям, чьи ПК не соответствуют минимальным системным требованиям, предложили вернуться на Windows 10.