Верховный суд Украины рассмотрит жалобы на приговор Януковичу

Верховный суд Украины 6 сентября рассмотрит кассационные жалобы адвокатов бывшего президента Виктора Януковича на решение двух инстанций по делу о государственной измене. Об этом пишет «Страна.ua».

Ранее Служба безопасности Украины допросила бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина по «делу Харьковских соглашений» о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

Помимо Литвина, на допрос был вызван ряд других бывших высокопоставленных украинских чиновников, в том числе бывший министр внутренних дел Василий Цушко.

В январе 2019 года суд в Киеве признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы заочно. Бывший президент, свергнутый в начале 2014 года в ходе массовых акций протеста, находится в России.