Киев предложил Вашингтону создать зону свободной торговли

Украинское правительство предложило американским властям заключить соглашение о создании зоны свободной торговли между двумя странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV. Его цитирует РИА Новости.

Украинский министр выразил уверенность, что выдвинутая Киевом инициатива поднимет экономику страны и предоставит финансы на ведение войны. «Потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги».

Ранее стало известно, что делегация американских конгрессменов прилетела в Киев для встречи с президентом Украины. Они провели переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном, а позднее намерены встретиться с Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Владимиром Зеленским.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. Они продлились два часа. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», увидев в нем угрозу энергетической безопасности Европы.