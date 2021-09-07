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Россиянин погиб и трое пропали без вести на перевернувшемся катере

В Мурманской области перевернулся катер с пятью пассажирами, один погиб, трое пропали
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Фото: Pixabay

В Мурманской области перевернулся катер, на борту которого находилось пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Чрезвычайное происшествие случилось в бухте Долгая Щель, судно вышло около десяти часов утра из поселка Лиинахамари на рыбалку в бухту, а в 18:15 его обнаружили перевернувшимся сотрудники пограничной службы, отмечает Северо-Западная транспортная прокуратура.

На борту находились капитан и четверо пассажиров. Три человека пропали без вести, один россиянин погиб, еще одного обнаружили живым, его перевозят в Мурманск. На поиски вылетел вертолет Ми-8 и выехали спасатели регионального ГУ МЧС.

Ранее, 5 сентября, стало известно о пропаже катера, следовавшего из Волгограда в Махачкалу. На борту находились четверо взрослых и трое детей. Судно обнаружили 6 сентября в районе острова Тюлений в Каспийском море.

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