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Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу «углеродного налога»

Сергей Лавров: Россия ждет реакции ЕС на запрос объяснений по поводу «углеродного налога»
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Фото: Globallookpress.com

Россия ждет реакции Евросоюза на запрос объяснений по поводу вводимого «углеродного налога». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова.

«ЕС изобрел новый налог на углеродный след, товары, которые ЕС сочтет, имеют углеродный след, превышающий Евросоюзом же установленный уровень, будут облагаться дополнительным налогом», — сказал политик в ходе встречи с воспитанницами Санкт-Петербургского пансиона Министерства обороны России.

По словам дипломата, российские специалисты сочли налог на углеродный след недопустимым и противоречащим нормам ВТО. «Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции», — добавил Лавров.

Ранее ЕС решил ввести «углеродный сбор» на импорт товаров из-за пределов блока, чтобы приструнить страны, ставшие главными загрязнителями планеты. Теперь Европа опасается, что на этой почве возникнет международный конфликт. Если эта мера будет одобрена, европейским компаниям придется платить «углеродный сбор» за товары, которые они импортируют из-за пределов блока.

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