Погба отказался считать сборную Франции лучшей в мире

Хавбек сборной Франции Погба заявил, что национальная команда больше не лучшая в мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба отказался считать трехцветных лучшей национальной командой в мире. Об этом сообщает Marca.

Он заявил, что соскучился по победам в составе французской сборной. «Мы должны все изменить и быть более агрессивными», — добавил 28-летний хавбек. Погба также отметил, что Франции нужно играть с большим желанием и самоотдачей.

Во вторник, 7 сентября, сборная Франции дома проведет матч с Финляндией в рамках квалификации чемпионата мира-2022. До этого в отборе на мундиаль команда сыграла вничью с Украиной и Боснией и Герцеговиной, а еще раньше проиграла Швейцарии в серии пенальти и свела вничью встречи с Венгрией и Португалией на Евро-2020. Таким образом, серия без побед французов составляет пять матчей.

Сборная Франции — действующий чемпион мира. Команда победила на мундиале 2018 года в России.