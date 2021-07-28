Погба отреагировал на снятие гимнастки Байлз с соревнований на Олимпиаде

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и и сборной Франции по футболу Поль Погба в Twitter отреагировал на решение американской гимнастки Симоны Байлз сняться с командного и индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио.

Игрок назвал поведение спортсменки демонстрацией силы. «Мы всегда уделяем внимание состоянию физического здоровья, но и психическое не менее важно», — добавил Погба.

Байлз снялась с командных соревнований, прошедших во вторник, 27 июля, после ошибки в опорном прыжке. Американки в итоге завоевали серебряную медаль в командном многоборье. Победительницами стали спортсменки из России.

После соревнований американка заявила, что отошла в сторону, так как ее партнеры по команде хорошо справлялись и без нее. Позже Байлз также отказалась от участия в личном многоборье.