На шахте в ЛНР начали деблокировку после смертельной аварии

На шахте «Красный партизан» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), где в результате аварии погибли девять шахтеров, проводят деблокировку горняков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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Сообщается, что уже создан оперативный штаб по ликвидкции последствий аварии. В него вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, глава МЧС Евгений Кацавалов, исполняющий обязанности главы минтопэнерго Константин Роговенко и начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС Андрей Гришин.

В сообщении говорится, что на данный момент на шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения. Они производят деблокировку горняков.

О ЧП на шахте «Красный партизан» стало известно 6 сентября. Оборвался канат транспортной клети (кабины). В этот момент в клети находились 25 человек. По предварительной информации, девять из них погибли, информации по остальным горнякам пока нет.