Момент закидывания камнями премьер-министра Канады попал на видео

Зрители предвыборного митинга премьер-министра Канады Джастина Трюдо закидали политика мелкими камнями. Инцидент попал на видео, кадры распространил канадский телеканал CTV.

На кадрах видно, как Трюдо после митинга идет к автобусу, и в этот момент неизвестный из толпы бросает в него камни. Политика успели прикрыть охранники, они же быстро помогли ему попасть внутрь и прикрыли от разбойников. Часть камней попала в Трюдо, часть в его охранников. Сообщается, что сам Трюдо не пострадал. Отмечается, что это не первое выступление лидера Либеральной партии, которое сопровождается протестами.

Ранее сообщалось, что на встречу Трюдо со сторонниками Либеральной партии пришла и большая группа граждан, несогласных с его политикой, в том числе сторонники Народной партии Канады, выступающие против принудительной вакцинации населения от COVID-19 и за соблюдение прав и свобод канадцев.

8 июня президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром, когда подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением, пожал руку одному из мужчин и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. Напавшим оказался Дамьен Терель, его приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Адвокат подсудимого заявил, что тот раскаялся в своем поведении.