Премьера Канады закидали камнями

Неизвестные закидали мелкими камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо после предвыборного митинга в городе Лондон (провинция Онтарио). Об этом сообщает телеканал CTV.

Часть камней попала в Трюдо, а часть — в его охранников. Вероятно, серьезного вреда премьер-министру и его сопровождающим они не нанесли. Вещатель уточняет, что на встречу Трюдо со сторонниками Либеральной партии пришла и большая группа граждан, несогласных с его политикой, в том числе сторонники Народной партии Канады, выступающие против принудительной вакцинации населения от COVID-19 и за соблюдение прав и свобод канадцев.

8 июня президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром, когда подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением, пожал руку одному из мужчин и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. Напавшим оказался Дамьен Терель, его приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Адвокат подсудимого заявил, что тот раскаялся в своем поведении.