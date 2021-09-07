Захарова рассказала о «вербовке» россиян западными посольствами

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила, что граждане, которые работали на иностранные посольства в России, при найме подвергались «мягкой, плавной вербовке».

По ее словам, работа граждан России была увязана с получением ими гражданства или вида на жительства той страны, на чье посольство они работали.

Там существует целая программа. Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу Мария Захарова о «вербовке» россиян иностранными посольствами

Навальный и иностранные посольства

«Комитет защиты национальных интересов» провел расследование о причастности сотрудников иностранных посольств к финансированию в России деятельности Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что это расследование заслуживает пристального внимания компетентных органов.

Необходимо понять, использовались ли российские граждане иностранцами в качестве финансовых посредников при осуществлении у нас в стране политической и деструктивной деятельности, каковы источники, объемы и схемы этого финансирования Василий Пискарев о возможном финансировании Навального зарубежными дипломатами

Схема финансирования Навального

Захарова раскрыла схему, по которой сотрудники иностранных посольств финансировали деятельность Навального. По ее словам, больше всего денег Навальному поступало от сотрудников посольств США и ФРГ. Также в финансировании участвовали работники диппредставительств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Мария Захарова о схеме финансирования Навального

Захарова также заявила, что не знает «специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых».

Ответ Германии

Министерство иностранных дел (МИД) Германии ответило на обвинение в финансировании Навального. Отмечается, что правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве. Кроме того, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что распространение информации, подлежащей защите, является нарушением личных прав.

То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд. Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников. Мы вновь требуем незамедлительного освобождения Алексея Навального Андреа Зассе об обвинениях в финансировании Навального

Дело Навального и ФБК

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.

В январе Навальный после прохождения лечения вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.

31 августа Фонд борьбы с коррупцией официально прекратил свое существование как юридическое лицо.

Ранее министерство юстиции внесло ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального в перечень запрещенных в России организаций.